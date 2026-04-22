محافظا كفر الشيخ ودمياط يبحثان تعزيز الشراكة المؤسسية| صور

استقبل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور حسام فوزي، محافظ دمياط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في زيارة تهدف إلى مناقشة عدد من الملفات والمحاور، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية والتعاون وتبادل الخبرات بين المحافظتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل دعم جهود التنمية وتحقيق التكامل في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة العمل التنفيذي.

وفي ختام اللقاء، تبادل المحافظان الدروع التذكارية لمحافظتي كفرالشيخ ودمياط، تأكيدًا على عمق التنسيق المؤسسي وروح التعاون التنموي بين الجانبين.