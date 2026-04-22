جامعة كفر الشيخ تهنئ د.أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي

تقدم الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص التهنئة إلى الدكتور أشرف حاتم، بمناسبة فوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت على هامش أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد بمدينة إسطنبول التركية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن هذا الفوز يُعد إنجازًا مشرفًا يعكس المكانة الدولية المتميزة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في مختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الثقة التي حازها الدكتور أشرف حاتم من أعضاء الاتحاد تُجسد تقديرًا كبيرًا لخبراته الواسعة ومسيرته الحافلة في تطوير المنظومة الصحية.

وأضاف الدكتور يحيى عيد، أن حصول الدكتور أشرف حاتم على هذا العدد الكبير من الأصوات يُعد دلالة واضحة على التقدير الدولي لدوره البارز في دعم وتطوير السياسات الصحية، سواء من خلال المناصب التنفيذية التي شغلها أو عبر إسهاماته التشريعية الفاعلة، والتي كان لها أثر ملموس في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذا الإنجاز يُمثل إضافة قوية لمكانة مصر على الساحة الدولية، ويعزز من دورها الريادي في دعم القضايا الصحية عالميًا، مؤكدًا أن الكفاءات الوطنية قادرة دائمًا على تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الدولية.

وأعرب الدكتور يحيى عيد عن خالص تمنياته للدكتور أشرف حاتم بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا.