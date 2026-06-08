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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء يبحث مع أكبر شركة صينية للإطارات توسعاتها الجديدة في مصر

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التصنيع المحلي، استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط (China National Tire & Rubber Co. Ltd)، إحدى أكبر الشركات الصينية في صناعة إطارات المركبات والرائدة عالمياً في هذا المجال.

وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وانج جيانجون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، وسون دينج، نائب رئيس الشركة، إلى جانب  عمر مهنا، رئيس شركة "بروميتيون للإطارات إيجيبت" المملوكة بالكامل للشركة الصينية، و سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون عقود الاستثمار.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد الشركة الصينية، معربًا عن تقديره لاهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، ومؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور مستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني واستقطاب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة المصرية تضع القطاع الصناعي في صدارة أولوياتها باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن صناعة الإطارات تعد من الصناعات الحيوية المهمة المرتبطة بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمثل إحدى الركائز لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الإطارات، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وشبكة لوجستية حديثة واتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق استثمارات الشركة الصينية في مصر مستقبلًا لتشمل تصنيع إطارات سيارات الركوب الملاكي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة الصينية خططهم الاستثمارية المستقبلية، مؤكدين أن المجموعة تضم ثماني شركات وتعد من الكيانات الصناعية الرائدة عالميًا في مجال صناعة الإطارات، وأن نجاح استثماراتها الحالية في مصر عزز قناعتها بأهمية السوق المصرية كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير. وكشف الوفد عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 550 مليون دولار من خلال شركة "بروميتيون للإطارات إيجيبت"، تتضمن إنشاء مصنع جديد في العامرية بمحافظة الإسكندرية على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية.

وأوضح وفد الشركة أن المشروع الجديد سيضيف طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنويًا، بما يسهم في مضاعفة إنتاج الشركة من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تولي المشروع اهتماماً كبيراً باعتباره أحد أكبر المشروعات الصينية الوطنية الجاري تنفيذها في مصر.

وأضاف الوفد الصيني أن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء اللقاءات التي عقدتها مع كبار المسؤولين المصريين وما لمسوه من جدية الدولة في دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موضحا أن هذه الاستثمارات الجديدة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الاقتصادية المصرية الصينية، وتجسد الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، كما تعكس ما تشهده مصر من نهضة صناعية وتنموية، حيث تسهم في نقل أحدث التقنيات العالمية في صناعة الإطارات إلى مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي.

كما تمت الإشارة إلى أن مصنع "بروميتيون" القائم بالعامرية ينتج حاليًا نحو 1.1 مليون إطار سنويًا من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية، ويتم تصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى التزام الحكومة المصرية الكامل بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروع والانتهاء من إجراءاته في أقرب وقت ممكن.
 

نائب رئيس الوزراء حسين عيسى الشركات الصينية مجلس الوزراء

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