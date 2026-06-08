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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحسين عموتة على أعتاب الأهلي.. ماذا قدم المدرب المغربي في آخر محطاته؟

الحسين عموتة
الحسين عموتة
إسراء أشرف

تتواصل تحركات إدارة النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد، بعد رحيل الدنماركي ييس توروب عن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي، وسط تزايد المؤشرات على اقتراب المدرب المغربي الحسين عموتة من تولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما يتردد في الأوساط الرياضية، فإن عموتة يعد أبرز المرشحين لخلافة توروب، كما أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الطرفين، في انتظار إنهاء بعض التفاصيل قبل الإعلان الرسمي.

تجربة أخيرة مع الجزيرة الإماراتي

يأتي ترشيح الحسين عموتة استنادًا إلى سيرته التدريبية المميزة، إلى جانب تجربته الأخيرة مع نادي الجزيرة الإماراتي، التي شهدت نجاحات على مستوى البطولات رغم تذبذب النتائج في الدوري.

وخلال قيادته للجزيرة، خاض المدرب المغربي 37 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها:

16 انتصارًا

7 تعادلات

14 هزيمة

وسجل الفريق تحت قيادته 66 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 57 هدفًا.

ورغم إنهاء الدوري الإماراتي في المركز السابع، نجح عموتة في قيادة الجزيرة للتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية، وهو الإنجاز الذي عزز من أسهمه التدريبية وأعاد اسمه إلى دائرة الاهتمام من عدة أندية في المنطقة.

ويُعرف عموتة بقدرته على بناء الفرق المنافسة، بعدما حقق نجاحات لافتة خلال مسيرته مع أندية ومنتخبات عربية، أبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد البيضاوي، وقيادة منتخب الأردن  لتحقيق نتائج مميزة على المستوى القاري.

الأهلي يبحث عن بداية جديدة

وتسعى إدارة الأهلي إلى التعاقد مع مدرب يمتلك الخبرة والشخصية القوية لإعادة الفريق إلى طريق المنافسة، خاصة بعد نهاية تجربة ييس توروب.

وفي حال إتمام الاتفاق، سيكون الحسين عموتة أمام تحدٍ جديد في مسيرته التدريبية، وسط تطلعات جماهير الأهلي لرؤية مشروع فني قادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

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