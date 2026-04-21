نادي كفر الشيخ الرياضي ينعى مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة السابق

نعى نادي كفر الشيخ الرياضي برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، ببالغ الحزن والأسى الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة السابق، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. بمزيد من الحزن والأسى ننعى الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة السابق وتاريخ نادي طنطا الرياضي لاعباً وإدارياً الذي وافته المنية بعد أزمة قلبية مفاجئة اليوم.

وتابع البيان: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.