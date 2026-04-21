كيف تصنع عرضًا مسرحيًا .. ورشة عمل بجامعة كفر الشيخ

أعلنت جامعة كفر الشيخ عن تنظيم ورشة فنية متخصصة بعنوان “كيف تصنع عرضًا مسرحيًا”، وذلك بالتعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بمشاركة نخبة من رموز الفن المسرحي.

ومن المقرر أن تُعقد فعاليات الورشة يوم الأحد المقبل، في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة المهتمين بالفنون المسرحية، وسوف يقدم التدريب كل من المخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى، والفنانة عزة لبيب، وذلك بهدف تنمية مهارات الطلاب في إعداد وإخراج العروض المسرحية، وصقل قدراتهم الإبداعية.

وأكد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الثقافية والفنية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية وعيه وقدرته على التعبير الإبداعي.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الحركة المسرحية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاحتكاك المباشر بالخبرات الفنية المتميزة.

وأكد حرص جامعة كفر الشيخ على توفير بيئة محفزة للإبداع، إيمانًا بأن الفنون، وفي مقدمتها المسرح الجامعي، تلعب دورًا مهمًا في تنمية مهارات التفكير والتواصل لدى الشباب، وبناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن التعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الانفتاح الثقافي، وتبادل الخبرات مع مختلف المدارس الفنية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى باستمرار إلى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الفعاليات الدولية.

كما أوضح الدكتور يحيى عيد، أن هذه الورشة تمثل بداية لسلسلة من الفعاليات المشتركة التي تستهدف اكتشاف المواهب الطلابية ودعمها، وربطها بمنصات إبداعية دولية، بما يعزز من مكانة الجامعة كمركز إشعاع ثقافي وفني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتوفير فرص حقيقية للطلاب لاكتشاف قدراتهم الفنية وتنميتها، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية متميزة قادرة على المنافسة في مختلف المجالات الإبداعية.

وتدعو جامعة كفر الشيخ جميع طلابها الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل لحضور الورشة، حيث يتم التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsocIOVW8U8i2za8BRo_x2o9BakDfq7rMDhAWti-dc6BU7XQ/viewform?usp=dialog