قطع المياه لمدة 6 ساعات عن شارع النيل الأبيض بالمهندسين.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن شارع النيل الأبيض بالمهندسين، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 مساء غدٍ الثلاثاء 9 يونيو 2026، وحتى الساعة 6 من صباح الأربعاء 10 يونيو 2026.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه؛ إلى تنفيذ أعمال اللحامات على خطي مياه الشرب أقطار 300 مم و150 مم بمنطقة ميت عقبة، ضمن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع المنطقة.

وأوضحت الشركة أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي: “شارع النيل الأبيض بالمهندسين باتجاه مستشفى مصطفى محمود”.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب للتحرك بالمنطقة المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.