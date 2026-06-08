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إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق

امتحانات
امتحانات
أحمد زهران

أصدرت إدارة الهرم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرارا عاجلا بإلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي لطالبة تابعة لإدارة الهرم التعليمية، بعد ضبطها متلبسة بحيازة هاتف محمول داخل لجنة سير الامتحان اليوم، وقيامها بتصوير أوراق الأسئلة بهدف تداولها.

كما لم يقتصر القرار على معاقبة الطالبة فحسب، بل امتد ليشمل إحالة طاقم المراقبة والإشراف على اللجنة بالكامل إلى التحقيقات العاجلة، نظراً للتقصير في أداء الواجب الوظيفي والسماح بدخول الهاتف المحمول إلى مقر اللجنة.

وشمل قرار الإحالة إلى التحقيق كلًا من: الملاحظ الأول باللجنة، والملاحظ الثاني باللجنة، ومسؤول أمن اللجنة، ومراقب الدور، والمراقب الأول، ورئيس اللجنة.

وأكد مصدر بمديرية التعليم بالجيزة، أن الوزارة والمديرية تتعاملان بحسم شديد مع أي محاولات للإخلال بأعمال الامتحانات أو الغش الإلكتروني، مشدداً على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بكل حزم على الطلاب والمخالفين من المنتدبين لأعمال الامتحانات لحفظ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

محافظة الجيزة امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية

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