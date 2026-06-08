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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق حملة وزارة البترول للتوعية بالاستخدام الآمن للغاز الطبيعي بأطفيح

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بالإنابة عن الدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة، والمهندس محمد فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تاون جاس والنائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب والنائب أنس هلول عضو مجلس النواب، إطلاق وزارة البترول بالتعاون مع محافظة الجيزة فعاليات حملة توعية للاستخدام الأمن لمرفق الغاز الطبيعي وسبل الحفاظ على هذا المرفق الحيوي الهام لأهالي مركز أطفيح، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وبحضور عز أمين رئيس مركز أطفيح، والمهندس شريف صبحي مساعد رئيس شركة تاون جاس للعمليات والمهندس أسامة حسن مساعد رئيس شركة تاون جاس واللواء محمد حسن مساعد رئيس الشركة للامن والمهندس محمد علي مساعد رئيس الشركة للشؤون الفنية ومحمد فاروق مساعد رئيس الشركة للعلاقات العامة والإعلام والمهندس شريف يوسف مدير عام المشروعات بشركة تاون جاس ومحمد فايد مدير عام العلاقات الحكومية.

حيث تهدف هذه الحملات الى شرح الإرشادات الصحيحة للاستخدام الآمن للغاز الطبيعي وسبل الحفاظ على شبكات البنية التحتية وذلك بالتزامن مع إنجاز شركة تاون جاس لأعمال توصيل الغاز الطبيعي لعدد 38600 وحدة سكنية، في21 قرية تابعة لمركز أطفيح ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الغاز الطبيعي وزارة البترول

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