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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز والأحياء

ازالة تعديات
ازالة تعديات
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود الأحياء والمراكز والمدن في تنفيذ حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة أكثر من 20 حالة بناء مخالف وتعديات متنوعة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تتعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها، مشددًا على عدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع تنفيذ الإزالات الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن مركز ومدينة البدرشين شهد إزالة 7 حالات بناء مخالف على أراضٍ زراعية بقرى أبو صير والشوبك الغربي وأبو رجوان القبلي والمرازيق ونزلة الشوبك، بإجمالي مساحة بلغت نحو 1670 مترًا مربعًا.

وفي مركز ومدينة العياط، تم إزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بقرى السعودية وبمها والبرغوتي والبليدة، شملت أساسات وحوائط وأسوارًا وغرفًا بالبلوك الأبيض، إلى جانب إحباط محاولات استكمال أعمال بناء مخالفة من خلال فك شدات خشبية ومصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة.

وأضاف المحافظ أن حي الوراق شهد إزالة 6 حالات بناء مخالف في المهد بمناطق ورّاق الحضر وبطناش، تضمنت غرفًا ومنشآت من الصاج وشاسيهات وهياكل معدنية وأسوارًا مخالفة، مع رفع التعديات والإشغالات بالكامل.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة قواعد خرسانية وحوائط لميزان بسكول مخالف، وفك شدة خشبية لسقف الدور الثاني فوق الأرضي دون ترخيص بقرية كفر حجازي، كما تم إزالة أعمال بناء مخالفة عبارة عن مبانٍ بالطوب والأسمنت بناحية أبوغالب .

كما تم بمدينة الحوامدية إزالة شدة خشبية مخالفة بالدور الأول بعد الأرضي على مساحة نحو 100 متر ، فيما شهد مركز ومدينة أبو النمرس إزالة دور أرضي مخالف على مساحة 100 متر .

وفي إطار جهود الأحياء للتصدي لمخالفات البناء، نفذ حي العجوزة حالتي مخالفات إنشائية بعقارين شملت إزالة حوائط وأعمدة مخالفة بالدور الخامس فوق الأرضي ، إلي جانب  إزالة درج رخامي وسلم حديدي ، فيما نفذ حي الهرم أعمال إزالة لأجزاء مخالفة بعقار بمنطقة هضبة الأهرام شملت تكسير أسقف وحوائط بالدور السادس فوق الأرضي والبدروم المخالف.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على استمرار الحملات اليومية لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ازالة تعديات

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