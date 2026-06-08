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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تطلق مبادرة "الوراق تتجمل بأهلها" للارتقاء بمنظومة النظافة العامة والمظهر الحضاري

شوارع حي الوراق
شوارع حي الوراق
أحمد زهران

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن البدء في تنفيذ مبادرة "الوراق تتجمل بأهلها" وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين . 

وأكد محافظ الجيزة أن المبادرة تعتمد على نشر الوعي وتعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بحي الوراق، مشيرًا إلى أن من بين بنود المبادرة تحديد مواعيد لجمع المخلفات بحيث تكون الفترة الصباحية من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة صباحًا والفترة المسائية من الساعة السابعة مساءً حتى العاشرة مساءً بما يتناسب مع توقيتات عمل شركات النظافة ونقاط التجميع المحددة.
وأوضح المحافظ أنه تم اختيار 13 شارعًا للمشاركة في المبادرة في حي الوراق على أن تتضمن الأعمال تفعيل منظومة الالتزام بالمواعيد المحددة لإلقاء المخلفات ومناطق تجميعها، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل بالشوارع تشمل الدهانات والتشجير وتوفير صناديق للقمامة والجمع السكني، مع مراعاة تنسيق الألوان والتصميمات بما يتوافق مع الهوية البصرية لمحافظة الجيزة.
وأشار المحافظ إلى أنه في ختام المبادرة سيتم الإعلان عن الشارع الفائز وتكريم المشاركين المتميزين من قبل حي الوراق تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة.
ومن جانبه أوضح نبيل قدري رئيس حي الوراق أن العمل بدأ بشارع ترعة السواحل، حيث تم تنفيذ أعمال النظافة والتوعية للمواطنين بمواعيد إلقاء المخلفات، إلى جانب توفير صناديق قمامة أمام المحال التجارية، والتنبيه على أصحابها بالمشاركة في أعمال التجميل ووضع النباتات بالجزيرة الوسطى للشارع.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الوراق

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