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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند صبري تحتفل بعيد ميلاد ياسمين العبد بهذه الطريقة

هند صبري وياسمين العبد
هند صبري وياسمين العبد
سارة عبد الله

حرصت الفنانة هند صبري، على تهنئة الفنانة الشابة ياسمين العبد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت هند صبري على صورة شاركتها تجمعها بياسمين العبد: “عيد ميلاد سعيد للجميلة جوا وبرا لا تتوقفي عن التألق بشخصيتك الرائعة”. 

وقررت الفنانة هند صبري الخروج عن صمتها للمرة الأولى وتعلق على الجدل الذي أثير حول أزمة كواليس تصوير مسلسل “مناعة”، الذى عرض فى رمضان الماضي. 

وأكدت هند صبري فى تصريحات تلفزيونية أنها تؤمن بوعي الجمهور وقدرته على التمييز بين من يعمل بإخلاص ومن يسعى إلى صناعة الجدل أو تحقيق الشهرة على حساب الآخرين، مشيرة إلى أن الجمهور أصبح أكثر إدراكا لما يدور خلف الكاميرات.

هند صبري ترد على ازمة مناعة 

وتحدثت هند صبري بعفوية عن العديد من المحطات المهمة في حياتها الشخصية والفنية، وكشفت لأول مرة عن تفاصيل تتعلق بطريقة تعاملها مع الأزمات والانتقادات التي قد تواجهها أثناء العمل، حيث تفضل اختيار الصمت وقت تصاعد الجدل احترامًا لمسؤوليتها باعتبارها بطلة العمل، موضحة أنها كانت حريصة على عدم الانجراف وراء ردود فعل قد تندم عليها مستقبلا. 

وقالت هند صبري : إن الرد أحيانا يمنح قيمة أكبر لأشخاص لا يستحقون الالتفات إليهم، لذلك فضلت أن تترك الجمهور يحكم بنفسه ويمنح كل شخص حجمه الحقيقي، مضيفة أن الحفاظ على الاسم والمكانة الفنية يتطلب قدرا كبيرا من الحكمة وضبط النفس.

هند صبري انستجرام ياسمين العبد

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