قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة: إجراءات قانونية لحفظ حقوق العاملين بشركات صبري نخنوخ
هل يجب تعويد الصبي على الطاعات والعبادات منذ الصغر ؟.. الإفتاء تجيب
تحول مثير| إزالة مئات السدود والحواجز المائية في أوروبا.. ما السبب؟
حدث فى دولة أسيوية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو المشاجرة المتداول
هيئة سلامة الغذاء: تحرير 22 محضرًا تموينيًا في الوادي الجديد
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر ارتفاع
مقترح برلماني لإنشاء وزارة جديدة بمصر بشأن «الأمن السيبراني»
الزمالك يواجه أزمة جديدة.. الأوقاف ترفع إيجار أرض ميت عقبة إلى 2 مليون جنيه شهريا
حسام البدري خارج الحسابات.. أحمد شوبير يكشف اسم أحد المرشحين لتدريب فريق بيراميدز
ضربة دبلوماسية لطهران.. عقوبات أوروبية ضد إيران بسبب مضيق هرمز
الخارجية: مد العمل في بعض مكاتب التصديقات للتيسير على المواطنين
مقترح برلماني لتنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض فيلم ملكة القطن في الإمارات 11 يونيو

ملكة القطن
ملكة القطن
محمد نبيل

يُعرض الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني في سينما عقيل بالإمارات، يوم الخميس 11 يونيو الساعة 4:30 عصرًا- وذلك بعد عرضه في القاهرة- ويتبعه ندوة نقاشية مع المخرجة عبر زووم.

ويأتي العرض ضمن فعاليات سينماد التي أطلقتها إحدى الشركات لعرض الأفلام العربية المتميزة في المهرجانات السينمائية لجمهور الوطن العربي. 

حظي الفيلم بمسيرة سينمائية مليئة بالنجاحات المتتالية، حيث فاز مؤخرًا بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH)، لتصبح رابع جوائزه في رحلته التي بدأت بعرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وشارك الفيلم بعدها في أكثر من 10 مهرجانات سينمائية دولية، منها منافسته في مسابقة المخرجين الجدد بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي حيث شهد عرضه الأول بأمريكا الشمالية، ومهرجان الفيلم العربي بلندن ومهرجان هامبورغ السينمائي وغيرهم.

كما فاز الفيلم بـ 3 جوائز أخرى وهم جائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي حيث شهد عرضه العربي الأول، وجائزة ألكسندر الذهبي "ثيو أنجيلوبولوس" لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، وجائزة TV5 Monde لأفضل فيلم روائي طويل أول في أيام قرطاج السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، حيث ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية “الست”، ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن - ونفسها. لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.

أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، الملحن الذي عَمِل في "عائشة لا تستطيع الطيران" و"كان ياما كان في غزة" المتنافسين على جائزة مهرجان كان؛ ومونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر، وبطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين.

أيام قرطاج السينمائية ملكة القطن فيلم ملكة القطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

الأهلي

أسماء بارزة على الطاولة.. ترشيحات قوية للجهاز الفني الأجنبي الجديد للأهلي

ترشيحاتنا

موعد رأس السنة الهجرية 1448

موعد رأس السنة الهجرية 1448 .. الإفتاء تعلن الموعد النهائي

الدكتور محمد مهنا

البيت المحمدي يشكر وزير الأوقاف و الأعلى للطرق الصوفية لاعتماد الطريقة "المحمدية الزروقية الشاذلية"

انطلاق تصفيات المرحلة الثانية من الموسم الثاني لـ«دوري النجباء»

الأوقاف: انطلاق تصفيات المرحلة الثانية لـ«دوري النجباء» بالمديريات الإقليمية

بالصور

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد