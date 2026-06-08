عرض فيلم ملكة القطن في الإمارات 11 يونيو

يُعرض الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني في سينما عقيل بالإمارات، يوم الخميس 11 يونيو الساعة 4:30 عصرًا- وذلك بعد عرضه في القاهرة- ويتبعه ندوة نقاشية مع المخرجة عبر زووم.

ويأتي العرض ضمن فعاليات سينماد التي أطلقتها إحدى الشركات لعرض الأفلام العربية المتميزة في المهرجانات السينمائية لجمهور الوطن العربي.

حظي الفيلم بمسيرة سينمائية مليئة بالنجاحات المتتالية، حيث فاز مؤخرًا بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH)، لتصبح رابع جوائزه في رحلته التي بدأت بعرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وشارك الفيلم بعدها في أكثر من 10 مهرجانات سينمائية دولية، منها منافسته في مسابقة المخرجين الجدد بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي حيث شهد عرضه الأول بأمريكا الشمالية، ومهرجان الفيلم العربي بلندن ومهرجان هامبورغ السينمائي وغيرهم.

كما فاز الفيلم بـ 3 جوائز أخرى وهم جائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي حيث شهد عرضه العربي الأول، وجائزة ألكسندر الذهبي "ثيو أنجيلوبولوس" لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، وجائزة TV5 Monde لأفضل فيلم روائي طويل أول في أيام قرطاج السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، حيث ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية “الست”، ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن - ونفسها. لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.

فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.

أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، الملحن الذي عَمِل في "عائشة لا تستطيع الطيران" و"كان ياما كان في غزة" المتنافسين على جائزة مهرجان كان؛ ومونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر، وبطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين.