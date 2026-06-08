باجي بالحرية.. آمال ماهر تطرح أحدث أغانيها لصيف 2026

طرحت منذ قليل النجمة آمال ماهر احدث اغانيها بعنوان (باجي بالحرية) وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي وبمجرد طرح الاغنية تفاعل معها رواد السوشيال ميديا وسط اشادات واسعه بينهم .

(باجي بالحرية) من كلمات نور عبدالله و الحان مصطفي العسال وتوزيع رامي سمير و ميكس وماستر خالد سند واشراف عام ريهام صبري واخراج بسام الترك.

أعمال آمال ماهر

كما تستعد النجمه امال ماهر لتقديم العديد من الاعمال الفنية لموسم صيف ٢٠٢٦ مع عدد من اهم صناع الاغنية بالوطن العربي كما تستعد ملكة الغناء العربي النجمة آمال ماهر لتلتقي بجمهورها في أوروبا عبر ليلتين استثنائيتين من الطرب والإحساس.

تبدأ جولتها في هولندا يوم 19 يونيو على مسرح TivoliVredenburg،وبعدها العاصمة الفرنسية باريس يوم 20 يونيو على مسرح Casino de Paris.

أمسيتان فيها أغاني منوعه بين القديم والحديث ، في أجواء أوروبية ساحرة ممزوجه بالروح العربية الأصيلة.