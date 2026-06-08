قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز "الباليستي" المنطلق من اليمن.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط صاروخ على حدودها
1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو احتجاز شخص داخل محل بالمعادي
ما موقف الامتحانات؟... تفاصيل قرار إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس الوزراء يشهد اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار
تحديد المركز الثالث بكأس العاصمة.. شوط أول سلبى بين زد ووادى دجلة
رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه لدعم قوة السوق
صدمة.. عيار 24 يخسر 300 جنيه.. وهذه أسعار الذهب الآن
قبل انطلاق المونديال.. نجوم الأربعين يهددون هيمنة الشباب في كأس العالم 2026
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن شارع النيل الأبيض بالمهندسين.. غدا
نتنياهو: مهمتنا مع حزب الله لم تنته بعد.. وأخبرت ترامب أن لنا حق الدفاع عن أنفسنا
خبير بالشئون الأفريقية: إريتريا لاعب محوري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفل كامل العدد.. وائل جسار يفتتح الموسم الصيفي من الزمالك

وائل جسار
وائل جسار
سعيد فراج

أحيا الفنان وائل جسار حفلاً غنائياً ناجحاً في منطقة الزمالك بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، في انطلاقة قوية لموسمه الغنائي الصيفي الذي اختار أن يبدأه من مصر.

وقدم وائل جسار خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، من بينها "بتوحشني"، و"غريبة الناس"، و"ظروف معنداني"، حيث ردد الحضور كلمات الأغاني معه في أجواء مميزة عكست حالة الحب الكبيرة التي تجمعه بجمهوره.

وشهد الحفل تفاعلاً استثنائياً من الجمهور مع أغنية "بتوحشني"، التي تعد واحدة من أبرز الأغاني في مسيرته الفنية، حيث تعالت أصوات الحضور مرددين كلماتها طوال فقرتها، ما أضفى أجواءً من الحماس والطرب على السهرة.

ويواصل وائل جسار نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة من خلال عدد من الحفلات الغنائية ضمن موسم صيف 2026 في عدد من الدول العربية.

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع  الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أغاني وائل جسار

وفي شهر فبراير 2025، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".

كما طرح وائل جسار، أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وائل جسار أغاني وائل جسار الفنان وائل جسار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مصدق

أزمة صلاح مصدق تفجر خلافا جديدا بين الزمالك واتحاد طنجة.. لا عودة للمفاوضات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

ترشيحاتنا

حسين شريف

إيركايرو تدشن أولى رحلاتها المباشرة من بورتو البرتغالية إلى العلمين الجديدة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة عالمية لمناقشة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان "دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: المرأة شريك أساسي في التنمية المستدامة

بالصور

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد