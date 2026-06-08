حفل كامل العدد.. وائل جسار يفتتح الموسم الصيفي من الزمالك

أحيا الفنان وائل جسار حفلاً غنائياً ناجحاً في منطقة الزمالك بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، في انطلاقة قوية لموسمه الغنائي الصيفي الذي اختار أن يبدأه من مصر.

وقدم وائل جسار خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، من بينها "بتوحشني"، و"غريبة الناس"، و"ظروف معنداني"، حيث ردد الحضور كلمات الأغاني معه في أجواء مميزة عكست حالة الحب الكبيرة التي تجمعه بجمهوره.

وشهد الحفل تفاعلاً استثنائياً من الجمهور مع أغنية "بتوحشني"، التي تعد واحدة من أبرز الأغاني في مسيرته الفنية، حيث تعالت أصوات الحضور مرددين كلماتها طوال فقرتها، ما أضفى أجواءً من الحماس والطرب على السهرة.

ويواصل وائل جسار نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة من خلال عدد من الحفلات الغنائية ضمن موسم صيف 2026 في عدد من الدول العربية.

وائل جسار

من جهة أخرى، انضم النجم اللبناني وائل جسار لقائمة نجوم إحدى شركات الصوتيات والمرئيات الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة تليق بتاريخهم الفني.

ووقع الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع الشركة، لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة.

من جهته، أوضح وائل جسار أن هذا التعاون سيثمر بلا شك عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار عن بدئه تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، ضمن التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.

أغاني وائل جسار

وفي شهر فبراير 2025، طرح الفنان وائل جسار، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “100 إحساس جديد” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وتقول كلمات الأغنية: "بحبك موت حبيبي، مش بحبك بس أنا، معاك بجد بنسى أى كلمة قولتها، رجعت معاك لواحد عنده 16 سنة".

كما طرح وائل جسار، أغنية "كل وعد"، وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.