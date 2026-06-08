هيئة سلامة الغذاء: تحرير 22 محضرًا تموينيًا في الوادي الجديد

شنت هيئة سلامة الغذاء ومديرية تموين الوادي الجديد بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بمراكز المحافظة الخمس، حررت خلالها 22 محضرًا متنوعًا.

ضبط منتجات مجهولة المصدر

وقالت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، إن تلك المخالفات اشتملت على: "منتجات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية:، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعدام بعض المنتجات غير الصالحة للاستهلاك من قبل هيئة سلامة الغذاء.

وأكدت مديرية التموين بالوادي الجديد استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل الأسواق.