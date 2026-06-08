محافظ الأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين.. ويوجه بالدراسة الفورية لكافة الشكاوى المقدمة والرد خلال 48 ساعة

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بقاعة رقم (3) بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، وحسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات الخدمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الأقصر بدقة لطلبات المواطنين والتي تجاوز عددها أكثر من 100 طلب وشكوى تنوعت ما بين طلبات خاصة بإنهاء التراخيص والتصالح وتقنين الأوضاع، وطلبات تربية وتعليم وتموين ورعاية صحية ومياه شرب وكهرباء ومرافق، وطلبات إسكان شعبي وتوفير فرص عمل، إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال اللقاء، أن خدمة المواطن الأقصري وتلبية احتياجاته الأساسية تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، موجهاً رؤساء المدن والمسؤولين المختصين بضرورة الدراسة الفورية لكافة الشكاوى التي تم طرحها والرد خلال 48 ساعة، مع الالتزام التام بالقانون والشفافية بما يحقق طموحات المواطنين ويساهم في تخفف الأعباء عن كاهلهم.