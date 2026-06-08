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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التعاون قوة تبني الفرد والمجتمع بثقافة الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر سلسلة من اللقاءات التوعوية والفعاليات الثقافية المتنوعة، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي بالمحافظات. 

شهد الفرع عددا من المحاضرات واللقاءات التوعوية

نظمت مكتبه الطفل والشباب بالديمقراط محاضره بعنوان "التعاون قوه تبني الفرد والمجتمع" اوضحت ورده حسن التعاون كقيمه للفرد والمجتمع، مفهوم التعاون، أهميه التعاون للفرد و المجتمع، و نفذت مكتبه الطفل والشباب بالديمقراط ورشه أعمال فنيه للاطفال عمل بوكيه ورد من ورق الفوم تدريب حجاجية خيري بمشاركة رواد المكتبة. 

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري  ورشة فنون تشكليه تدريب ولاء أحمد، اعقبها ورشة اشغال يدويه عمل حفر علي نوايه الدوم تدريب شيماء سيد، كما أعد ورشة حكي بعنوان "النمر الوفي" سردتها غادة محمد، و أعد قصر ثقافة الطارف محاضره بعنوان (الحوار الثقافي ودوره في التواصل والتقدم)ألقاها العادلي حسان وكيل ثقافي بمعهد فتيات القرنة الأزهري متحدثا عن الحوار الثقافى يعد جسرا أساسيا لتبادل الأفكار، و إرساء قيم التعايش والسلام ويقلل التوترات بين الأفراد والمجتمعات، الحفاظ على الهوية مع الانفتاح على العالم يساعد فى إبراز التراث والتاريخ، اعقبها  امسيه شعريه عن "النيل" القاها الشاعر الشاعر سيد صدقى مشيرا إلى النيل في شعر شعراء مدرسة المحافظين، و النيل في الشعر الحديث. 

و في سياق متصل أعد قصر ثقافة حاجر العديسات  محاضرة بعنوان "أهمية المسرح في حياتنا" ألقاها المخرج المسرحي محمود النجار موضحا المسرح مش مجرد خشبة وستارة وكومبارس هو مراية المجتمع، وأقدم مدرسة عرفها الإنسان. 

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب  ، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد  قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان " الهوية الوطنية والحفاظ على الدولة" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا  الهوية الوطنية والحفاظ على الدولة موضوعٌ إذ تمثل الهوية الوطنية الإطار الجامع الذي يمنح الأفراد شعورًا بالانتماء إلى وطن واحد، بينما يُعد الحفاظ على الدولة ضمانًا لاستمرار الأمن والاستقرار والتنمية، كما نفذ  قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية وفنية للاطفال القصر اعدتها  فاطمة ماهر، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى تنمية مهارات الاطفال والاكتشاف مواهبهم، شهدت المسابقة مشاركه متميزة للأطفال، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "فنون" نفذتها هويدا أمين، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسم و تلوين تدريب أحمد أمين بمشاركة رواد المكتبة.

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