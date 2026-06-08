وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال القافلة الطبية بوحدة نجع عبد العزيز

قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة ، بالمرور على القافلة الطبية المقامة بوحدة نجع عبد العزيز لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وبمتابعة د. نهاد نصر الدين منسق عام القوافل الطبية العلاجية بالمديرية.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة مختلف عيادات القافلة، واطمأن على انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية، كما تابع إجراءات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، واستمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أهمية تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي محافظة الأقصر.

وشدد على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وحسن معاملة المترددين، والتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الطبية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بالوصول بالخدمة الطبية إلى جميع القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه القافلة ضمن جهود مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.