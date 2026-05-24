هند صبري: الرؤوس اتساوت في الشغلانة بسبب الفولورز

استضاف الإعلامي بلال العربي النجمة هند صبري في أولي حلقات الموسم الثاني من برنامج On The Road، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الكواليس عن حياتها الشخصية والمهنية لأول مرة.

واوضحت هند صبري خلال حلقتها في برنامج On The Road، أن المجال الفني والتمثيل اختلف في السنوات الأخيرة عما كان من قبل، وخاصة فيما يتعلق باحترام أساتذة المهنة سواء في الخبرة أو العمر، مشيرة إلي أنها قدمت فيلم أحلي الأوقات في بطولة مشتركة جمعت بينهما وبين منة شلبي وحنان ترك، مشددة علي أن حنان ترك نجمة أكبر قيمة منهما لذلك لا يقارنون أنفسهم بها.

وتابعت هند صبري، أن الرؤوس تساوت مؤخرا بسبب السوشيال ميديا والفولورز، مشيرة إلي أنها مدرسة يجب احترامها في اللوكيشن سواء في الوقت والأقسام الأخري، قائلة :" دلوقتي بقت سمك لبن تمر هندي"، ولكن مازال هناك بعض الملتزمين.

يذكر أن برنامج On The Road، يذاع عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، حيث يتميز البرنامج بتجربته المميزة والجديدة لاجراء اللقاءات الفنية داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها ضيف الحلقة فى حالة ود وأقرب لحديث الأصدقاء، ليكشف عن تفاصيل في حياته وجوانب جديدة لأول مرة تظهر للجمهور، وحقق الموسم الاول من البرنامج نجاحا جماهيريا كبير، وتصدر مؤشر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، باستضافة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم يسرا، نيللي كريم، إيمي سمير غانم، مايا دياب، أمينة خليل، وغيرهم.