صفوة تكشف: هربت من البيت وأنا عندي 14 سنة.. وجوزي كان بياخد فلوسي ويصرفها على أهله

في حلقة مليئة بالاعترافات الجريئة والانفعالات الصادمة، حلت الفنانة صفوة ضيفة على برنامج «ورقة بيضا» مع الإعلامية يمنى بدراوي، لتكشف لأول مرة عن كواليس صعبة عاشتها في حياتها الشخصية والفنية، وتفتح ملفات شائكة تخص زيجاتها، وعلاقتها بالفنان أحمد العوضي، وأسباب ابتعادها عن التمثيل، بالإضافة إلى أسرار عن المخرج خالد يوسف والراحل وحيد حامد.

وأكدت صفوة أنها كانت تتمنى العمل مع الفنان عمرو سعد، كما تحدثت عن تعاونها مع أحمد العوضي قائلة: "هو شغال على نفسه كويس جدًا ومركز في ورقته.. وعشان كده بينجح"، نافية وجود أي صلة قرابة بينهما، مؤكدة أنها كانت تتعامل معه كأنه ابنها، خاصة بعد مسلسل «اتنين غيرنا الأقرب لقلبي» لأنها شعرت وقتها بالأمومة.

صفوة والاكتئاب

وكشفت الفنانة عن تعرضها للاكتئاب وابتعادها لفترة عن التمثيل، موضحة أن بعض المشاهد المحذوفة من أعمالها كانت مليئة بحالات انهيار نفسي لم تُعرض للجمهور، كما أكدت أن شخصية والدتها الحقيقية كانت مصدر إلهام لإحدى الشخصيات التي قدمتها على الشاشة.

وهاجمت صفوة المخرج خالد يوسف بسبب أحد المشاهد التي وصفتها بـ"السخيفة"، مؤكدة أنها ارتدت النقاب أثناء العرض الخاص بعد شعورها بالضيق من ردود الفعل، وقالت بوضوح: "قلت عمري ما هتعامل تاني مع خالد يوسف".

كما تحدثت عن بداياتها الفنية، موضحة أن مكتشفها عرض عليها أكثر من اسم فني قبل الاستقرار على "صفوة"، من بينها "سمارة" و"نشوى".

وعن الوسط الفني، أكدت أنها فقدت الثقة في كثيرين قائلة: "ما بقاش عندي ثقة.. وما بحبش الكدابين"، مشيرة إلى أن الحقد والحسد أصبحا مرضًا داخل الوسط.

وتأثرت الفنانة بشدة أثناء حديثها عن الكاتب الراحل وحيد حامد، مؤكدة أنه كان أقرب الناس إليها، وكانت تلجأ إليه دائمًا وقت الضيق، مضيفة: "لبست أسود لما مات.. كنت مدينة له بكل حاجة".

كما أشادت بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدة أنها جميلة ولم ترفض العمل معها، فيما دافعت عن الرقص الشرقي واعتبرته فنا راقيًا يحتاج لمهارة وتحكم كامل بالجسد، مشيدة بما قدمته الراقصة دينا في تعليم الرقص.

صفوة ومعاناتها

ولم تخفِ صفوة معاناتها الأسرية، حيث روت تفاصيل مؤلمة عن طفولتها، مؤكدة أن والدها كان عصبيًا ويعنفها، وأن والدتها كانت تترك المنزل بسبب كثرة الخلافات، مضيفة أنها لم تعش طفولة سعيدة وكانت تتمنى دائمًا أن تكبر سريعًا.

كما كشفت عن هروبها من المنزل في سن 14 عامًا، وسفرها بالقطار إلى خالتها، مؤكدة أنها عادت وهي في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية.

وفي ملف الزواج، فجّرت صفوة مفاجآت صادمة عن أزواجها الثلاثة، مؤكدة أنها كانت تتحمل المسؤولية كاملة، وأن أحد أزواجها كان ينفق أموالها على أهله، فيما اكتشفت خيانته لاحقًا، لتدخل بعدها في أزمة نفسية حادة أثرت حتى على كهرباء المخ، بحسب وصفها.

واعترفت الفنانة بأنها حملت 8 مرات وأجهضت بإرادتها لأنها لم تكن ترغب في الإنجاب من زوجها، مؤكدة أن ابنها هو العوض الحقيقي في حياتها.

كما تحدثت عن أكثر الشائعات التي آلمتها، وهي شائعة زواجها وعلاقتها بالفنان كاظم الساهر، مؤكدة أن الشائعة سببت لها ضيقًا كبيرًا.