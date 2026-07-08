أعلنت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، وفاة إيمان، ابنة الفنان الراحل وحيد سيف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.



وكتبت هند سعيد صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت الصديقة العزيزة إيمان وحيد سيف، ابنة الفنان الراحل وحيد سيف، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأهلها بالصبر والسلوان، ربنا يجعل مرضها في ميزان حسناتها».

الحالة الصحية لإيمان وحيد سيف قبل وفاتها

وكانت إيمان وحيد سيف قد تعرضت لأزمة صحية منذ شهر مايو الماضي، إذ نُقلت إلى أحد المستشفيات ودخلت العناية المركزة في غيبوبة تامة، قبل أن يطالب شقيقها، أشرف سيف، الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، مؤكدًا في منشور عبر حسابه على إنستجرام أنها كانت تمر بظروف صحية صعبة.