باع 5 تذاكر فقط.. ماذا حقق فيلم فاميلي بيزنس قبل رفعه من السينمات؟

قرر دور العرض السينمائي في مصر رفع فيلم “فاميلي بيزنس”، من دور العرض أمس، السبت 23 مايو، بعدما تذيل الإيرادات لفترة طويلة.

وتذيل فيلم فاميلي بيزنس، للفنان محمد سعد، قائمة الإيرادات، في آخر أيام عرضه -الجمعة 22 مايو- محققا حقق 626 جنيها، إذ باع 5 تذاكر فقط.

وبذلك اختتم فيلم فاميلي بيزنس، الموسم بإجمالي إيراد بلغ 20 مليونا و938 ألفا و367 جنيها، منذ عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، وبعد 65 يوم عرض.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين النجم محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.