«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا

يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي حلقة خاصة واستثنائية من برنامج «واحد من الناس» بمناسبة وقفة عرفات، تُذاع في تمام التاسعة والنصف مساء غدا الاثنين على شاشة قناة الحياة، وتُبث من رحاب مسجد السيدة نفيسة.

ويستضيف الليثي خلال الحلقة فضيلة الشيخ رمضان عبدالمعز، أحد علماء الأزهر الشريف، والمنشد فوزي عياد، في لقاء روحاني مميز يتناول فضل أيام العشر من ذي الحجة، وخصوصًا يوم عرفة باعتباره أفضل أيام السنة على الإطلاق، إضافة إلى فضل صيامه وأثره في حياة المسلم.

كما يناقش الشيخ عبدالمعز عددًا من المسائل الفقهية المهمة المتعلقة بالحج، مثل: شروط الحج وأهميته وحكم الحج بالتقسيط والعبادات والأدعية المستحبة في يوم عرفة وأيام التشريق ومعانيها وأهمية التكبير في عيد الأضحى وشروط ذبح الأضحية وما يُستحب للمُضحي فعله قبل الذبح وويُقدّم المنشد فوزي عياد خلال الحلقة مجموعة من الابتهالات والإنشاد الديني، منها: «حجاج بيت الله طوفوا واسعدوا»، «شوقًا إلى البيت الحرام»، «زديلي سلامي يا رايح للحرم»، «جئت إلى رحابك تائبًا».

