منى هلا: فكرة كراهية النساء لبعضهن لم تعد تعكس الواقع

شاركت الفنانة منى هلا فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، انتقدت فيه بعض الأفكار المتداولة حول طبيعة علاقة النساء ببعضهن البعض.

وقالت منى هلا أن فكرة وجود غيرة أو كراهية دائمة بين النساء هي مجرد صورة نمطية ترسخت لدى الكثيرين عبر أفكار ومفاهيم قديمة لم تعد تعكس واقع العلاقات النسائية اليوم.

وأوضحت أنها عاشت تجربة مختلفة تمامًا، إذ نشأت في محيط عائلي يضم نساء يتبادلن الدعم والمساندة باستمرار، ما جعلها تشهد نماذج إيجابية للتعاون والتكاتف منذ صغرها.

وأضافت أن هذا الدعم لا يزال حاضرًا في حياتها حتى الآن، سواء من خلال صداقاتها المقربة أو خلال عملها، مشيرة إلى أن معظم النساء اللاتي تعاملت معهن على المستويين الشخصي والمهني قدمن لها المحبة والتشجيع، بعيدًا عن الصور السلبية المتداولة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على فخرها بكونها امرأة، وبالعلاقات النسائية التي شكلت جزءًا مهمًا من حياتها، داعية إلى تجاوز الأحكام المسبقة والتوقف عن تعميم الأفكار التي تصور العلاقة بين النساء بشكل سلبي.