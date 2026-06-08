في اليوم العالمى لأورام الدماغ.. احترس هذه العوامل تزيد خطر الإصابة به

يحيي العالم في يوم 8 يونيو من كل عام اليوم العالمي لأورام الدماغ.



ووفقا لما جاء في موقع cancerresearchukيمكن أن تبدأ أورام الدماغ في أي عمر ولكن مع تقدمنا في العمر، يزداد خطر إصابتنا بمعظم أنواع السرطان، بما في ذلك أورام الدماغ.

يكون خطر الإصابة بأورام الدماغ أكبر لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و 89 عامًا.

زيادة الوزن والسمنة

تزيد زيادة الوزن أو السمنة من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك نوع من أورام الدماغ يُسمى الورم السحائي وحوالي 2% من أورام الدماغ التي تُشخص في المملكة المتحدة سنويًا سببها زيادة الوزن أو السمنة.

حاول الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

الإشعاع الطبي



الإشعاع المؤين هو نوع من الإشعاع يُستخدم في بعض الفحوصات الطبية، مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب وتُعد هذه الفحوصات مهمة للمساعدة في تشخيص العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان.

أقل من حالة واحدة من بين كل 100 حالة ورم دماغي (أقل من 1%) يتم تشخيصها في المملكة المتحدة ناتجة عن الإشعاع المؤين. تحدث معظم الحالات لدى أشخاص تلقوا إشعاعًا من علاجات سابقة بالعلاج الإشعاعي، وليس من الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب.

مخاطر التعرض للإشعاع أثناء الفحوصات الطبية منخفضة للغاية

سيحرص أطباؤك وأطباء أسنانك على تقليل تعرضك للإشعاع إلى أدنى حد ممكن، ولن يجروا لك الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية إلا عند الضرورة.

التاريخ العائلي والحالات الوراثية

يزداد خطر إصابتك بالورم الدماغي مقارنةً بغيرك من عامة الناس إذا كان لديك قريب من الدرجة الأولى مصاب به والقريب من الدرجة الأولى هو أحد الوالدين أو الأخوة أو الأبناء.

نسبة ضئيلة من أورام الدماغ مرتبطة بحالات وراثية معروفة. الأشخاص المصابون بإحدى هذه المتلازمات النادرة معرضون لخطر متزايد للإصابة بورم في الدماغ.

وتشمل هذه المتلازمات ما يلي:

الورم الليفي العصبي (NF) النوع 1 والنوع 2

التصلب الحدبي (TSC)