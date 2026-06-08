رطوبة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غداً الثلاثاء 9 يونيو 2026، معلنةً عن حزمة من الظواهر الجوية المؤثرة التي تشمل شبورة مائية كثيفة تنخفض معها الرؤية الأفقية، ونشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس الفعلي بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين عن المتوقع في الظل.

تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية:

الحالة العامة للطقس نهاراً وليلاً: يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتغير ويصبح شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية. أما خلال فترات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

تحذير من شبورة مائية كثيفة: تتكون شبورة مائية في الفترة الصباحية (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، ونبهت الهيئة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط الرياح والأتربة المثارة: تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء نشاطاً للرياح أحياناً تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم/ساعة، وأشارت النشرة إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد.

فرص سقوط أمطار خفيفة: رصدت الهيئة فرصاً ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

بيان درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء (العظمى والصغرى):

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 23 درجة مئوية.

الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: تسجل أعلى معدل حرارة حيث تبلغ العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

فيما أهابت هيئة الأرصاد الجوية بالجهات المعنية والمواطنين ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية، مؤكدة متابعتها المستمرة لتحديثات خرائط الطقس.