نتنياهو: مهمتنا مع حزب الله لم تنته بعد.. وأخبرت ترامب أن لنا حق الدفاع عن أنفسنا

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه يتعهد بأنه لن تكون لإيران أسلحة نووية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال نتنياهو: "مهمتنا لم تنته بعد مع حزب الله، ولم أر في حياتي أنفاقا ضخمة مثل التي بناها حزب الله تحت قلعة الشقيف".

وأضاف نتنياهو: إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة علينا ولن نقبل بها".

وتابع نتنياهو: إيران تراجعت عن مهاجمتنا بعد ردنا عليها، وإذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ؛ فسنرد بقوة".

وأكمل نتنياهو: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وقلت هذا للرئيس ترامب”.