ما موقف الامتحانات؟... تفاصيل قرار إجازة رأس السنة الهجرية 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 من شهر يونيو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، مع التأكيد الحاسم على استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المحددة سلفاً دون أي تأجيل.

وشدد القرار على أن لجان الاختبارات بمختلف المراحل التعليمية لن تسري عليها هذه العطلة، حيث ستتولى السلطات المختصة تسيير الامتحانات وفقاً للجداول المعلنة، في حين يطبق قرار الإجازة على موظفي الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص موعد إجازة رأس السنة الهجرية؛ باعتبارها أقرب إجازة رسمية مقبلة في شهر يونيو الجاري.



موعد رأس السنة الهجرية 1448



وتحدد دار الإفتاء المصرية موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1448، بعد غروب شمس يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1447، و15 يونيو 2026 م، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الهجري 29 يومًا.

وأعلنت الحكومة المصرية، بشكل رسمي ونهائي، موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2026-1448، وتأخيرها إلى الخميس 18 يونيو، وبالتالي سيتمكن العاملون من الحصول على عطلة متصلة لمدة 3 أيام متتالية تشمل: الخميس: إجازة رأس السنة الهجرية (مرحلة)، والجمعة: العطلة الأسبوعية الرسمية، والسبت: العطلة الأسبوعية الرسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري:

إجازة رأس السنة الهجرية

الأربعاء 17 يونيو 2026.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 30 يونيو 2026.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو

الخميس 23 يوليو 2026.

إجازة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.