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خبير بالشئون الأفريقية: إريتريا لاعب محوري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير بالشئون الأفريقية: إريتريا لاعب محوري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر

الرئيس السيسي والرئيس الأريتري
الرئيس السيسي والرئيس الأريتري
محمود محسن

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشؤون الإفريقية، إن زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى القاهرة، تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز ما يُعرف بالدبلوماسية الرئاسية في العلاقات بين مصر والدول الإفريقية.

وأوضح رمضان قرني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن إريتريا تُعد لاعبًا محوريًا في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وهو ما يمنح الزيارة أهمية خاصة في ظل تزايد التحديات الإقليمية، خصوصًا ما يتعلق بالوضع في الصومال وقضايا الأمن الإقليمي.

حماية الممرات الملاحية

وأشار إلى أن المحادثات ركزت على ضرورة دعم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وحماية الممرات الملاحية، في ظل تصاعد التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في هذه المنطقة الاستراتيجية.

رمضان قرني الرئيس الإريتري أسياس أفورقي القاهرة العلاقات

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