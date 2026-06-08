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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: جولة الرئيس السيسي المفاجئة بمقر القيادة الاستراتيجية رسالة حاسمة

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقر القيادة الاستراتيجية والأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحمل رسائل دلالية بالغة الأهمية في توقيت شديد الحساسية تمر به المنطقة والعالم، وتثبت أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو تعزيز أمنها القومي واستدامة استقرارها.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ليست مجرد صرح معماري وهندسي مبهر، بل هي نقلة نوعية وعسكرية غير مسبوقة تعكس الفكر الحديث للقوات المسلحة المصرية في إدارة الأزمات والسيطرة، وتؤكد جاهزية مصر الكاملة لردع أي تهديدات تحيط بالأمن القومي المصري من كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

جولة الرئيس السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية تحمل رسائل دلالية بالغة الأهمية

​وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن ​المتابعة الميدانية المفاجئة تعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على الوقوف بنفسه على الكفاءة القتالية والجاهزية الفنية والعملياتية لأركان الدولة العسكرية، وهي رسالة طمأنة للشعب المصري بأن عين القيادة ساهرة لا تغفل، علاوة على تطوير القدرات العسكرية، لأن هذا الصرح الجديد يمثل دمجًا عبقريًا بين التكنولوجيا الحديثة والخبرة العسكرية العريقة، مما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة دفاعيًا وأمنيًا.

​ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية وإدارة حوار تفاعلي معهم تؤكد أن بناء الإنسان والمقاتل المصري هو الركيزة الأساسية؛ فالمنظومة التعليمية الحديثة داخل الأكاديمية العسكرية لا تهدف فقط لتخريج ضباط، بل صياغة قادة للمستقبل يملكون الوعي الفكري والعلمي بجانب الكفاءة البدنية.

​وأكد أن ما نشهده اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، من تلاحم بين التخطيط الاستراتيجي وبناء الأجيال الجديدة من حمة الوطن، يقطع الطريق على كل مشكك، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تمتلك القوة العسكرية والعلمية التي تحمي مقدراتها وتصون مكتسبات التنمية الاقتصادية، موجهًا تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة التي تظل دائمًا درع الوطن وسيفه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الجيل الديمقراطي القيادة الاستراتيجية

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