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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتصالات النواب: مباحثات الرئيسان السيسي وأفورقي تعزز الأمن الإقليمي

النائب محمود حسين طاهر
النائب محمود حسين طاهر
حسن رضوان

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، يعكس المكانة المحورية التي تحتلها مصر في محيطها الإقليمي، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول الجوار بما يخدم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.


وأوضح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بيان له، أن المباحثات بين الرئيسين عكست توافقًا واضحًا حول العديد من الملفات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها دعم استقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، مشيدًا بحرص مصر على انتهاج سياسة تقوم على دعم الاستقرار والتنمية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

 مصر تواصل بناء شراكات استراتيجية تدعم الأمن والتنمية في أفريقيا


وأشار النائب محمود حسين طاهر إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام الدول الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة مصر كشريك موثوق لدى الدول الأفريقية.


وأضاف أن ما تضمنته المباحثات بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين يعكس توجهًا عمليًا لترجمة العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات تنموية حقيقية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والإريتري ويدعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.


وثمن وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب توافق الرئيسين بشأن ضرورة الحفاظ على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية استراتيجية لمصر في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وأن التنسيق المستمر بين الدول المشاطئة يعد الضمانة الأساسية لحماية أمن هذا الممر الحيوي والحفاظ على استقراره.


كما أشاد النائب محمود حسين طاهر بما شهدته المباحثات من تأكيد على دعم وحدة السودان واستعادة استقراره، مؤكدًا أن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم أمن واستقرار الدول العربية والأفريقية، وأن التحركات المصرية في مختلف الملفات الإقليمية تعكس رؤية متوازنة تستهدف ترسيخ السلام وتعزيز التنمية وصون الأمن القومي المصري والعربي.

النائب محمود حسين طاهر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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