حسين أبو العطا: قمة الرئيس السيسي وأفورقي تعزز الأمن القومي المصري

ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، المباحثات الموسعة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي بالقاهرة، مؤكدًا أن هذه القمة التاريخية تأتي في توقيت بالغ الحساسية والدقة، وتعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية في إدارة ملفات الأمن القومي والدوائر الاستراتيجية الحيوية للدولة.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، يقطع الطريق أمام محاولات العبث بمقدرات هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن التنسيق المصري الإريتري المشترك يُعد صمام أمان رئيسي لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية الشاملة لشعوب المنطقة.

مصر وإريتريا تمتلكان رؤية موحدة لحماية البحر الأحمر وحرية الملاحة

وأشاد رئيس حزب "المصريين"، بالتشديد المشترك للرئيسين على المسؤولية الحصرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته والحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية به، واصفًا هذا الموقف بالرسالة الحاسمة والقوية لرفض أي تدخلات خارجية تسعى لعسكرة البحر الأحمر أو التأثير على حركة التجارة العالمية وقناة السويس، مؤكدًا أن مصر وإريتريا تمتلكان رؤية موحدة وراسخة لحماية الممر الملاحي الأهم في العالم، والقمة وضعت نقاطًا فوق الحروف بشأن حماية السيادة الوطنية لدول المنطقة من أي أطماع إقليمية.

وفي سياق متصل، ثمن رئيس حزب "المصريين"، الموقف المصري الراسخ والداعم لوحدة السودان الشقيق وسيادته وأمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن التنسيق بين القاهرة وإريتريا لإنهاء الأزمة السودانية يؤكد المسؤولية التاريخية التي تتحملها مصر تجاه جيرانها لضمان استعادة الاستقرار الشامل للشعب السوداني الشقيق.

وشدد على أن تحرك الدولة المصرية نحو تفعيل الشراكات الاقتصادية، والاستثمارية، والتجارية مع إريتريا، بالتوازي مع الدعم العسكري والسياسي الثابت لسيادتها وسلامة أراضيها، يؤكد أن الدبلوماسية المصرية تسير بخطى استراتيجية ومدروسة لترسيخ دور مصر الريادي كركيزة أساسية للسلم والأمن في القارة الأفريقية.