إليزابيث شاكر: قمة الرئيسين السيسي وأفورقي تؤسس لتحالف إستراتيجي يحمي البحر الأحمر

أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن القمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعكس التحرك المصري الواعي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقالت “شاكر” في بيان لها اليوم إن المباحثات المصرية الإريترية بعثت برسائل سياسية واستراتيجية واضحة تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية متكاملة لحماية أمنها القومي وصون مصالحها الحيوية، من خلال تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء شراكات قادرة على مواجهة التحديات المشتركة.

أمن واستقرار القرن الأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وأشادت بتأكيد الرئيس السيسي أن أمن واستقرار القرن الأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن هذا الموقف يجسد حرص الدولة المصرية على دعم استقرار جوارها الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة وتحقيق التنمية لشعوبها.

وثمنت النائبة التوافق بين الرئيسين بشأن ضرورة احترام حقوق الدول المشاطئة للبحر الأحمر في إدارة شؤون هذا الممر الاستراتيجي الحيوي، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس تمسك مصر بثوابتها الوطنية ورفضها لأي محاولات تستهدف فرض أجندات خارجية أو تهدد أمن الملاحة الدولية ومصالح دول المنطقة.

كما أشادت بالموقف المصري الثابت تجاه السودان، مؤكدة أن استمرار القاهرة في دعم وحدة الدولة السودانية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية يعكس مسؤولية تاريخية ودورًا محوريًا تضطلع به مصر للحفاظ على استقرار محيطها الإقليمي ومنع تفاقم الأزمات في المنطقة.

وأضافت أن ما تشهده العلاقات المصرية الإريترية من تطور متزايد على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة وتعزز فرص التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

واكدت النائبة إليزابيث شاكر على أن القيادة السياسية تواصل إدارة الملفات الإقليمية برؤية استراتيجية بعيدة المدى، وهو ما عزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار وكشريك موثوق في دعم السلام والتنمية داخل القارة الأفريقية.