قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لغز "الباليستي" المنطلق من اليمن.. السعودية تكشف تفاصيل سقوط صاروخ على حدودها
1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو احتجاز شخص داخل محل بالمعادي
ما موقف الامتحانات؟... تفاصيل قرار إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس الوزراء يشهد اتفاقيتي تشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار
تحديد المركز الثالث بكأس العاصمة.. شوط أول سلبى بين زد ووادى دجلة
رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه لدعم قوة السوق
صدمة.. عيار 24 يخسر 300 جنيه.. وهذه أسعار الذهب الآن
قبل انطلاق المونديال.. نجوم الأربعين يهددون هيمنة الشباب في كأس العالم 2026
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن شارع النيل الأبيض بالمهندسين.. غدا
نتنياهو: مهمتنا مع حزب الله لم تنته بعد.. وأخبرت ترامب أن لنا حق الدفاع عن أنفسنا
خبير بالشئون الأفريقية: إريتريا لاعب محوري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إليزابيث شاكر: قمة الرئيسين السيسي وأفورقي تؤسس لتحالف إستراتيجي يحمي البحر الأحمر

النائبة إليزابيث شاكر
النائبة إليزابيث شاكر
حسن رضوان

أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن القمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعكس التحرك المصري الواعي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقالت “شاكر” في بيان لها اليوم إن المباحثات المصرية الإريترية بعثت برسائل سياسية واستراتيجية واضحة تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية متكاملة لحماية أمنها القومي وصون مصالحها الحيوية، من خلال تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء شراكات قادرة على مواجهة التحديات المشتركة.

 أمن واستقرار القرن الأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وأشادت بتأكيد الرئيس السيسي أن أمن واستقرار القرن الأفريقي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن هذا الموقف يجسد حرص الدولة المصرية على دعم استقرار جوارها الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة وتحقيق التنمية لشعوبها.

وثمنت النائبة التوافق بين الرئيسين بشأن ضرورة احترام حقوق الدول المشاطئة للبحر الأحمر في إدارة شؤون هذا الممر الاستراتيجي الحيوي، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس تمسك مصر بثوابتها الوطنية ورفضها لأي محاولات تستهدف فرض أجندات خارجية أو تهدد أمن الملاحة الدولية ومصالح دول المنطقة.

كما أشادت بالموقف المصري الثابت تجاه السودان، مؤكدة أن استمرار القاهرة في دعم وحدة الدولة السودانية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية يعكس مسؤولية تاريخية ودورًا محوريًا تضطلع به مصر للحفاظ على استقرار محيطها الإقليمي ومنع تفاقم الأزمات في المنطقة.

وأضافت أن ما تشهده العلاقات المصرية الإريترية من تطور متزايد على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة وتعزز فرص التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

واكدت النائبة إليزابيث شاكر  على أن القيادة السياسية تواصل إدارة الملفات الإقليمية برؤية استراتيجية بعيدة المدى، وهو ما عزز من مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار وكشريك موثوق في دعم السلام والتنمية داخل القارة الأفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب محافظة أسيوط لاستقرار الإقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مصدق

أزمة صلاح مصدق تفجر خلافا جديدا بين الزمالك واتحاد طنجة.. لا عودة للمفاوضات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

ترشيحاتنا

رامي رضوان

رامي رضوان يدعم منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس العالم

جيرو

اقترب من الـ40.. ليل في طريقه لتمديد عقد أوليفييه جيرو لموسم جديد

الأهلي

الأهلي يرفع عرضه المالي لكوكا والشحات.. محاولات أخيرة لحسم التجديد

بالصور

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يوميًا في الصيف؟

البطخ
البطخ
البطخ

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد