5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة

شهد قطاع الكرة بالنادي الأهلي تغييرات واسعة في خطوة جديدة لإعادة هيكلة المنظومة الكروية داخل النادي برئاسة محمود الخطيب وتمثلت في فسخ عقد المدير الفني السابق ييس توروب بالتراضي لعدم تقديم المستوي المطلوب خلال الموسم الحالي.

وتوجيه الشكر لعدد من الكوادر الإدارية مثل وليد صلاح الدين ووليد سليمان وعادل مصطفى كما شملت التعيينات عودة وائل جمعة مديرًا للكرة وعصام سراج الدين رئيسًا لقطاع الناشئين وشادي محمد مديرًا جهاز الكرة النسائية.

ويسابق مجلس إدارة النادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدير الفني الجديد خلفًا للمدير الفني السابق ييس توروب بعد فسخ عقده بالتراضي.

فسخ عقد توروب

جاء قرار فسخ عقد الدنماركي توروب بعدما قدم النادي الأهلي مستوى سيئ في البطولات التي شارك فيها خلال الموسم الماضي حيث خرج من كأس عاصمة مصر وبطولة أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2 إضافة إلى عدم حسم المشاركة في بطولة أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد أن وقع بالمركز الثالث مع نهاية الدوري المصري الممتاز موسم 2025- 2026 برصيد 53 نقطة.

إدارة الأهلي تقترب من حسم ملف المدير الفني

وتردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن أكثر من مدرب تتفاوض معه إدارة النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد قبل بداية الموسم القادم مثل كلا من المدرب الهولندي مارك فان بوميل والمغربي وليد الركراكي ونظيره الحسين عموتة والمدرب البرتغالي كارلوس كارفهال ونظيره برونو لاج.

الحسين عموتة الأقرب لتدريب الأهلي

يقترب المدرب المغربي الحسين عموتة بشدة من القيادة الفنية المارد الأحمر خلال الفترة القادمة حيث دخلت المفاوضات معه في مراحلها الأخيرة.

وتتركز المناقشات الحالية حول الشرط الجزائي حيث يطالب المغربي عموتة في وضع شرط جزائي 6 أشهر في حالة الغقالة بينما يرغب إدارة الأحمر في وضع 3 أشهر فقط.

المغربي وليد الركراكي

يحظى المغربي وليد الركراكي بتأييد وقبول شديدين داخل لجنة الكرة بالنادي الأهلي وتجرى معه مفاوضات جادة يقودها محمود الخطيب رئيس النادي.

رحب الركراكي بالعرض المقدم من المارد الأحمر ولكن اشترط أن يمتد عقده لمده ثلاث سنوات لضمان استقرار مشروعه الفني

فيما طالب الركراكي بالحصول على راتب يتراوح بين 150 ألف و200 ألف دولار شهريًا.

الهولندي مارك فان بوميل

يعد المدرب الهولندي مارك فان بوميل الخيار الأوروبي الأبرز والاسم الأكثر حضوراً على طاولة المفاوضات لخلافة الدنماركي ييس توروب في النادي الأهلي.

طلب المدرب الهولندي الحصول على مبلغ يتراوح بين 4 إلى 4.5 مليون دولار سنوياً تشمل رواتب جهازه المساعد في حين توقف عرض الأهلى عند 3.5 مليون دولار وتجرى المفاوضات الأن في محاولة لتقريب وجهات النظر.

البرتغالي كارلوس كارفهال

يعد البرتغالي كارلوس كارفالهال أحد أقوى وأبرز المرشحين الأوروبيين الذين نالوا إعجاب وقبول لجنة الكرة بالنادي الأهلي بدعم وتوصية من المدرسة البرتغالية.

أبدى المدرب البرتغالي ترحيباً كبيراً وموافقة مبدئية على تولّي القيادة الفنية للأهلي لمعرفته بقيمة النادي وشعبيته

ولكن تشهد المفاوضات حالياً جموداً بسبب بند الفسخ حيث تمسكت وكالة أعماله أولاً بالخلفية المالية للعقد كاملاً في حال الإقالة ثم أبدت مرونة بالتخفيض إلى 6 أشهر في حين يتمسك الأهلي بـ 3 أشهر فقط فيمة الشرط الجزائي في حال الإقالة

برونو لاج البرتغالي

تعتبر لجنة الكرة بالنادي الأهلي برونو لاج الخيار الأنسب لتولي القيادة الفنية للشياطين الحمر خلفا لييس توروب إلا أن المفاوضات تصتدم بالعقبات المالية.

ويطلب برونو لاج راتب سنوي 5 مليون دولار في حين تبذل لجنة الكرة لتقريب وجهات النظر وإقناعه بـ 3.5 مليون دولار سنويا مع تقديم مكافأت ضخمة عند تحقيق البطولات.