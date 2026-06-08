كريم رمزي: الحسين عموتة ليس خيارًا أول بالنسبة للأهلي.. ولكنه الأقرب لتدريب الفريق

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن آخر تطورات المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلفا للدنماركي ييس توروب

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام : وليد الركراكي لم يكن ضمن خيارات الأهلي لآسباب عديدة على رأسها راتبه المرتفعة كما أن المدرب يميل إلى تدريب المنتخبات.

واضاف: الحسين عموتة اصبح قريبا للغاية من تدريب النادي الأهلي، وراتب الحسين عموتة مميز وهو 500 الف دولار وهذا لم يعد راتبا مرتفعا للنادي الاهلي

وواصل: الحسين عموتة ايضا مدرب شخصية قوية ولديه سيرة ذاتية قوية ولكن الأهلي لم يحسم قرار التعاقد معه حتى هذه اللحظة ويضع المدرب الأوروبي كخيار اول

بطولات وإنجازات الحسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي:

-دوري أبطال إفريقيا مع الوداد المغربي عام 2017

- الدوري المغربي موسم 2016-2017 مع الوداد المغربي

-الدوري المغربي موسم 2022-2023 مع الجيش الملكي

-دوري نجوم قطر موسم 2012-2013 مع السد القطري

-كأس الكونفدرالية الإفريقية 2010 مع الفتح الرباطي

-بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2020 مع منتخب المغرب المحلي

-كأس العرش المغربي 2010 مع الفتح الرباطي

-كأس أمير قطر 2014 مع السد القطري

-كأس أمير قطر 2015 مع السد القطري

-كأس رابطة المحترفين الإماراتية موسم 2024-2025مع الجزيرة الإماراتي

-السوبر القطري 2014 مع السد القطري عام 2014

-الصعود إلى الدوري المغربي الممتاز مع الفتح الرباطي موسم 2008-2009

-وصيف كأس آسيا 2023 مع منتخب الأردن