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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي ورونالدو في الصدارة.. نجوم قد يعتزلون دوليًا بعد كأس العالم 2026

ميسي - رونالدو
ميسي - رونالدو
إسراء أشرف

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026، تستعد الجماهير لمتابعة واحدة من أكثر النسخ خصوصية في تاريخ البطولة، ليس فقط بسبب إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكن أيضًا لأنها قد تشهد الظهور الأخير لعدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية على الساحة الدولية.

وتحمل النسخة المقبلة طابعًا استثنائيًا بالنسبة للعديد من اللاعبين المخضرمين الذين واصلوا تمثيل منتخباتهم لسنوات طويلة، في وقت بدأت فيه الأجيال الجديدة تفرض نفسها بقوة داخل المنتخبات الكبرى.

ويتصدر المشهد الثنائي التاريخي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث يتوقع أن يكون مونديال 2026 آخر مشاركة عالمية لهما بقميصي الأرجنتين والبرتغال، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

كما يبرز اسم نيمار ضمن قائمة النجوم المرشحين لإنهاء مشوارهم الدولي عقب البطولة، في ظل تقدمه في العمر وتكرار الإصابات خلال السنوات الأخيرة.

ولا تقتصر القائمة على هؤلاء فقط، إذ ينتظر أن يكون المونديال المقبل محطة الوداع الدولي لعدد من الأسماء اللامعة، من بينهم لوكا مودريتش ومانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي وفيرجيل فان دايك.

كما تضم القائمة مجموعة أخرى من أصحاب الخبرات الطويلة، أبرزهم كاسيميرو وسون هيونج مين وجييرمو أوتشوا، والذين قد يسدلون الستار على مسيرتهم الدولية بعد نهاية البطولة.

وبين وداع الأساطير وصعود جيل جديد من النجوم، تبدو كأس العالم 2026 مرشحة لأن تكون نقطة تحول تاريخية في كرة القدم العالمية، ونهاية حقبة صنعت الكثير من الذكريات في الملاعب الدولية.

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