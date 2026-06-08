رئيس العلمين الجديدة: استعدادات مكثفة لاستقبال الفعاليات الدولية

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، بافقه كل من المهندس محمد خليل، والمهندس عبدالعزيز سليمان، والمهندس سعد ياسين، نواب رئيس الجهاز، والمهندس محمد المصري مدير إدارة الطرق والكباري، والمهندس ماجد بغدادي مدير إدارة الزراعة، والمهندس صالح محمد مدير التنفيذ، إلى جانب استشاري المشروع وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

معدلات التنفيذ

واستهل رئيس الجهاز جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية، حيث تابع معدلات التنفيذ بمختلف مكونات المشروع، موجهاً بتكثيف ورديات العمل للانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجداول المحددة، بما يضمن جاهزية المركز لاستقبال الفعاليات والمؤتمرات الدولية خلال الأيام المقبلة.

كما شدد رئيس الجهاز على سرعة الانتهاء من أعمال السور والبوابات الخارجية، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع العام، وتفقد كذلك اختبارات أنظمة التكييف والصوت، وأعمال الفرش والتجهيزات الداخلية للقاعات، مؤكداً ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ طريق M10، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع الاهتمام بالمظهر الحضاري للطريق، وسرعة استكمال أعمال اللاند سكيب بالجزر الجانبية والجزيرة الوسطى، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية.