الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنوية لكلية التربية النوعية | صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، المعارض السنوية لكلية التربية النوعية للعام الجامعي 2025/2026، والتي تضمنت المعرض السنوي لقسم التربية الفنية، ومعرض قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي، ومعرض الإعلام التربوي، والمعرض السنوي لقسم الاقتصاد المنزلي وبعض العروض من مشاريع التخرج بقسم التربية الموسيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة وجيدة حماد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا جاويش، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية المختلفة.

تأتي هذه المعارض السنوية في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على تنمية روح الابتكار والبحث العلمي بين طلبة كلية التربية النوعية وتعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في العملية التعليمية، وتعد هذه المعارض منصة هامة لإبراز مواهب الطلبة ودعم أفكارهم الإبداعية.

وخلال جولته بالكلية، أشاد الدكتور يحيى رئيس جامعة كفر الشيخ بالتنظيم الجيد للمعارض واللوحات المعروضة المتنوعة وكافة المعروضات الأخرى، مما يشير إلى الجهد المبذول لتدريب الطلبة وأساليب التدريب التي توفرها الجامعة لطلابها، كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية التي تعمل على صقل المواهب المختلفة للنهوض بها، مما يؤدي إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلبة وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.

وأشار الدكتور يحيى عيد إلى أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلبة، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، مشيداً بالأعمال واللوحات الفنية وكافة المعروضات المقدمة من طلبة الكلية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ إن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مؤكداً على اهتمام الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

وأعربت الدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، عن فخرها بالمستوى الإبداعي الذي ظهر على أعمال الطلبة، وأشادت بجهود أعضاء هيئة التدريس في إشرافهم على هذه المشاريع، وأكدت أن تلك المعارض تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الكلية بأقسامها العلمية المتنوعة في تنمية مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل في مجالات الفنون والتصميم.

 وأشارت إلى حرص الكلية على توفير كل الدعم اللازم للمبادرات الطلابية مما يتيح للطلبة فرصة أكبر للإبداع والتميز العلمي.

