رياضة كفر الشيخ تنظم لقاءً للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني| صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاء البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار "شباب واعي" بقاعة المديرية، بمشاركة 80 شابا وفتاة.

البرنامج القومي أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية" برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدكتورة فاتن قنصوة، أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعه كفر الشيخ، محاضر اللقاء، تناولت تسليط الضوء على ظاهرة الإدمان الإلكتروني التي باتت تهدد الفئات العمرية المختلفة، خاصة الشباب، وتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية والروابط الاجتماعية.

وقال «محروس» إن حماية عقول شبابنا من الاستلاب الرقمي هي معركة وعي في المقام الأول، مؤكدًا سعى مؤسسة الشباب والرياضة من خلال هذه البرامج القومية التوعوية لتوفير الأدوات المعرفية اللازمة للشباب لمواجهة هذه التحديات.

شارك الشباب في لقاء البرنامج القومي، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وحضور طاهر الخولي، معاون مدير المديرية للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، من تنظيم فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني.