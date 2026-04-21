الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «عيون أطفالنا مستقبلنا»، والتي تشمل إجراء الكشوفات الطبية المتخصصة، وتقديم العلاج، وصرف النظارات الطبية، وإجراء التدخلات الجراحية مجانًا لتلاميذ المدارس.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ كفر الشيخ إلى شرح تفصيلي حول خطوات الفحوصات الطبية للعيون بعيادات المبادرة بمدرسة الشهيد النقيب مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات بمدينة كفرالشيخ، والتي تضمنت فحص العلامات، وعيادة الأوتوريف، وعيادة الكشف الطبي، وغرفة توسيع حدقة العين، وغرفة صرف العلاج، وفحص النظارات، والتسجيل.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المستهدف اليوم بلغ 2750 طالبًا وطالبة من إدارتي شرق وغرب كفرالشيخ، وإدارة سيدي غازي، والمنطقة الأزهرية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1700 طالب وطالبة، مع صرف العلاج مجانًا للحالات المستهدفة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس بمدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، بإجمالي 364 ألف و 264 طالبًا، في إطار الاهتمام بصحة النشء وتحسين مستوى الرؤية لديهم.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تُنفذ على ثلاث مراحل، تبدأ بفحص الطلاب من خلال فرق طبية متنقلة بوحدات الرعاية الصحية، تليها إعادة فحص الحالات التي تحتاج إلى تدخل بواسطة استشاريي العيون لتحديد الاحتياجات العلاجية، ثم تحويل الحالات في المرحلة الثالثة إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة لصرف النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تعد من أوائل المحافظات التي بادرت بتنفيذ المبادرة عقب توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المؤسسة العالمية لأندية الليونز، تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

أشاد محافظ كفرالشيخ بدور المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»، مؤكدًا أنها تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأطفال، حيث تسهم في الحفاظ على صحة عيونهم، وتنمية قدراتهم الذهنية والاجتماعية، وتعزيز فرصهم في التفوق الدراسي وبناء مستقبل أفضل.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

