الرباعي المصري يشارك في جلسة التصوير الرسمية لحكام كأس العالم 2026

شارك طاقم التحكيم المصري المختار لإدارة مباريات كأس العالم 2026 في جلسة التصوير الرسمية الخاصة بحكام البطولة، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق الحدث العالمي.

تحكيم مصرى في كأس العالم

وضم الطاقم المصري: الحكم الدولي أمين عمر، والحكم المساعد محمود أبو الرجال، إلى جانب محمود عاشور حكم تقنية الفيديو (VAR)، وأحمد حسام طه، الذين يمثلون التحكيم المصري في البطولة.

ويأتي اختيار الرباعي المصري ضمن قائمة الحكام المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ بعد المستويات المميزة التي قدمها أفراد الطاقم خلال السنوات الأخيرة في البطولات القارية والدولية.