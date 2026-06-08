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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منع حكم صومالي من دخول الولايات المتحدة يحرمه من المشاركة في كأس العالم 2026

حكم صومالي
حكم صومالي
حمزة شعيب

تعرض الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرطان لصدمة كبيرة بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى استبعاده من المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، في واقعة أثارت حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية والتحكيمية.

ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية، رفضت سلطات الهجرة الأمريكية السماح للحكم الصومالي بدخول البلاد فور وصوله، قبل أن يتم ترحيله إلى تركيا التي قدم منها، رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات المونديال.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو السلطات الأمريكية يوضح أسباب اتخاذ هذا القرار، ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن ملابسات الواقعة.

ويُعد عمر عبد القادر أرطان من أبرز الحكام في القارة الإفريقية، حيث نجح في إدارة العديد من المباريات القارية والدولية المهمة، كما نال جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025 تقديرًا لمستواه المتميز.

وسبق للحكم الصومالي إدارة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية بين بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، قبل أن يتم اختياره ضمن الطاقم التحكيمي لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان اختيار أرطان للمشاركة في البطولة العالمية يُمثل إنجازًا جديدًا للتحكيم الإفريقي، إلا أن قرار منعه من دخول الولايات المتحدة حرمه من الظهور في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

حكم صومالي كأس العالم كأس العالم 2026

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