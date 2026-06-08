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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
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برلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتسهيلات وجدول زمني لمنح تراخيص المشروعات بالبحيرة

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻣﻊ
حسن رضوان

تقدم ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺑﻄﻠﺐ اقتراح ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﻮﺟﻪ ﺇلى الحكومة ووزير الزراعة ووزير الصناعة ووزيرة التنمية المحلية ووزير التخطيط ومحافظ البحيرة، بشأن منح المواطنين تراخيص إقامة المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر مناقشة المقترح غداً الثلاثاء بحضور ممثلي الحكومة، وذلك بالتنسيق مع النائب محمود لطيف.

وقال "جامع" إن الطلب ينص على ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺪﻟﻨﺠﺎﺕ ـ ﻛﻮﻡ ﺣﻤﺎﺩﺓ ـ ﺑﺪﺭ  التابعة لمحافظة ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ .


وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مراكز ﺍﻟﺪﻟﻨﺠﺎﺕ ـ ﻛﻮﻡ ﺣﻤﺎﺩﺓ ـ ﺑﺪﺭ  تقع  ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺯﺭﺍﻋﻲ مصري ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻧﺠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﺠﺎﺡا ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍلأﻭلى ﻟﻤﺼﺮ ﺗﻜﻔﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻓﺎﺋﺾ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍلإﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺟﻨﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.

وتابع "جامع" أنه ﻭﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ؛ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺸآﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ، وﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺮﻕ ﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ.

وأضاف: ﻛﻤﺎ أﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أدت ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭأﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ إيﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ كل ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ.

وشدد النائب محمد جامع على أهمية ﺩﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍلمحلي وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦﺧﻼﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ.

محمد جامع منح تراخيص المشروعات البحيرة مجلس الشيوخ

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