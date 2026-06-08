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رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه لدعم قوة السوق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه لدعم قوة السوق

التأمين
التأمين
هاني حسين

قال علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إنّ استضافة مصر للدورة 52 لمؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون داخل الأسواق الأفريقية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 2000 مشارك يمثلون 57 دولة من داخل أفريقيا وخارجها، إلى جانب 1212 شركة، و48 متحدثاً، ونحو 40 ورشة عمل، متابعًا، أن انعقاد المؤتمر في مصر بعد آخر استضافة عام 2013 يعكس أهمية السوق المصرية ومكانة الاقتصاد المصري وخبرته في القارة الأفريقية.

وأوضح الزهيري أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 أسهم بشكل كبير في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة رؤوس الأموال، حيث ارتفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، بما يمنح الشركات قوة ومتانة أكبر ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.

وتابع أن سوق التأمين في مصر حقق معدل نمو مجمع تجاوز 440% خلال الفترة من 2017 إلى 2025، بينما تتراوح معدلات النمو السنوية بين 18% و22%، مؤكداً أن اتساع أنشطة التمويل غير المصرفي يدعم فرص نمو قطاع التأمين نظراً لارتباط معظم هذه الأنشطة بالتغطيات التأمينية.

وأشار رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن القانون الجديد أتاح للهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح أنواع جديدة من التأمين الإلزامي بما يخدم المواطنين، كما سمح بإنشاء شركات متخصصة في نشاط تأميني واحد، إلى جانب تأسيس شركات للتأمين متناهي الصغر، مؤكدًا، أن هذا النوع من التأمين يفتح آفاقاً واسعة للوصول إلى الفئات محدودة الدخل عبر وثائق منخفضة التكلفة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية في مصر.

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