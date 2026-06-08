التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة علمية متخصصة لمرضى الفيبروميالجيا وأسرهم

نظّم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ندوة علمية متخصصة حول متلازمة الألم العضلي الليفي (Fibromyalgia) «الفيبروميالجيا»، تحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية برئاسة الدكتورة فاتن عمارة، وذلك في إطار جهود الهيئة لنشر الوعي الصحي ودعم المرضى وأسرهم.

تأتي الندوة تنفيذًا لتوصيات اليوم العلمي المتخصص الذي سبق أن نظمه الفرع للأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي بهدف رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية في تشخيص المرض والتعامل معه، حيث أوصى المشاركون بضرورة توسيع التوعية لتشمل المرضى وأسرهم، وهو ما تم ترجمته عمليًا من خلال هذه المبادرة الرائدة.

أُقيمت الندوة بمقر الفرع بحضور نحو 100 مشارك من المرضى وأسرهم، إلى جانب عدد من القيادات الطبية والإدارية والمتخصصين.

وافتتح فعاليات الندوة، الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام الفرع، مؤكدًا أن الندوة تمثل تجربة غير مسبوقة داخل منظومة التأمين الصحي بالمحافظات، وتعكس اهتمام الهيئة بتطوير برامج التثقيف الصحي والتواصل المباشر مع المرضى.

وشهدت الندوة حضور الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بالفرع، وتضمن برنامجها العلمي ثلاث محاضرات متخصصة تناولت الجوانب الطبية والنفسية والتغذوية للمرض.

ففي المحاضرة الأولى، استعرض الدكتور أحمد يحيى إسماعيل، أستاذ مساعد الباطنة والمناعة والروماتيزم بطب بني سويف واستشاري الروماتيزم بالتأمين الصحي، أحدث المفاهيم العلمية المتعلقة بالفيبروميالجيا، موضحًا طبيعة المرض وأعراضه وطرق تشخيصه والتحديات المرتبطة به، إلى جانب أحدث البروتوكولات العلاجية الدوائية وغير الدوائية، مؤكدًا أهمية الرعاية متعددة التخصصات.

وفي المحاضرة الثانية، تناولت الدكتورة مروة صفوت، مدرس الطب النفسي بطب بني سويف واستشاري الطب النفسي بالتأمين الصحي، التأثير المتبادل بين الألم المزمن والحالة النفسية، ودور العلاج المعرفي السلوكي والأسرة في دعم المرضى وتحسين جودة حياتهم، كما قدمت تدريبات عملية لإدارة التوتر والاسترخاء والتنفس العميق واليقظة الذهنية.

والمحاضرة الثالثة، قدمتها الدكتورة أسماء ممدوح، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى التأمين الصحي، حيث استعرضت دور التغذية العلاجية في تقليل الأعراض وتحسين الطاقة والنوم ودعم المناعة والتركيز، مؤكدة أهمية النظام الغذائي المتوازن وشرب المياه بكميات كافية.

وفي ختام الندوة، فُتح باب الحوار مع الحضور للرد على استفساراتهم، وخرجت الفعاليات بعدد من التوصيات، أبرزها التوسع في برامج التوعية المجتمعية والطبية، وتعزيز التشخيص المبكر، وتوفير برامج رعاية متكاملة تجمع بين التخصصات الطبية والنفسية والتغذوية والعلاج الطبيعي، مع تعميم التجربة على مختلف فروع الهيئة بالجمهورية.

كما أوصت الندوة بدراسة إنشاء لجنة أو مركز متخصص للفيبروميالجيا داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي يضم مختلف التخصصات المعنية، بما يسهم في تحقيق التشخيص الدقيق والمتابعة المنتظمة وتقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل أن نجاح الندوة وما شهدته من حضور وتفاعل كبير يعكس الحاجة المتزايدة لرفع الوعي بالفيبروميالجيا، مشيرًا إلى استعداد فرع بني سويف لنقل تجربته وتقديم الدعم العلمي والتنظيمي لتطبيقها بباقي الفروع، دعمًا لتوجهات الهيئة نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التثقيف الصحي وتحسين جودة حياة المرضى.