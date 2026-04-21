مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور لـ 8000 جنيه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه
البرنامج اليومي للنبي من الاستيقاظ حتى النوم.. علي جمعة يوضحه
الكشف عن الطاقم التحكيمي الأجنبي الأقرب لإدارة مباريات الأهلي القادمة
متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر
هيئة الشراء الموحد: لا يوجد مديونية لأي شركة وردت للهيئة قبل 120 يوما
مصطفى مدبولي: المؤسسات الاقتصادية الكبيرة تشيد بما يتم بمصر
بالأرقام.. مدبولي يستعرض تداعيات الحرب وخطة الدولة لمواجهة الأزمة
مدبولي: تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا بنسبة 29.6%
مدبولي: النفط قفز إلى 120 دولارًا للبرميل مع توقعات بوصوله لـ200
مدبولي: سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب الخاصة بالبترول بحلول يونيو 2026
مدبولي: نستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين
وزير الخارجية الألماني يدعو إيران إلى سرعة التفاوض مع أمريكا في إسلام آباد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تعظيم إنتاج السكر وتطوير الصناعات التحويلية| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع المهندس أحمد خليل، رئيس قطاع المصانع بشركة الدلتا للسكر، لبحث سبل مضاعفة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من محصول بنجر السكر، إلى جانب التوسع في الصناعات القائمة عليه، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة للمحصول.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والسيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور عصام شرف، المستشار الزراعي بالشركة، والدكتور موسى كامل، رئيس قطاع الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول الاجتماع مناقشة التوسع في الصناعات المرتبطة ببنجر السكر، ومنها إنتاج المولاس، والأعلاف، وغيرها من الصناعات التحويلية بما يعزز الاستغلال الأمثل لكافة مكونات المحصول ويحقق عوائد اقتصادية أكبر.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تواصل تصدرها على مستوى الجمهورية في زراعة بنجر السكر، حيث تبلغ المساحة المنزرعة هذا العام نحو 130 ألف فدان، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2.5 مليون طن، سكر، مشيرًا إلى استمرار أعمال توريد المحصول للمصانع حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وأوضح المهندس إبراهيم مكي أن كفرالشيخ تسهم بنحو 20% من إجمالي إنتاج السكر على مستوى الجمهورية، ما يعكس أهمية المحصول كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المزارعين وتوفير التيسيرات اللازمة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

الأهلي

تطورات جديدة داخل الأهلي.. صفقتان قيد الحسم وتأجيل قرار أزمة زيزو

رابطة الاندية المحترفة

رابطة الأندية توضح شكل ونظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟

هاني شاكر

مرض هاني شاكر| احترس من أعراض النزيف الحاد بالقولون

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد