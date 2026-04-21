محافظ كفر الشيخ يبحث سبل تعظيم إنتاج السكر وتطوير الصناعات التحويلية| صور

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع المهندس أحمد خليل، رئيس قطاع المصانع بشركة الدلتا للسكر، لبحث سبل مضاعفة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من محصول بنجر السكر، إلى جانب التوسع في الصناعات القائمة عليه، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة للمحصول.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والسيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور عصام شرف، المستشار الزراعي بالشركة، والدكتور موسى كامل، رئيس قطاع الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول الاجتماع مناقشة التوسع في الصناعات المرتبطة ببنجر السكر، ومنها إنتاج المولاس، والأعلاف، وغيرها من الصناعات التحويلية بما يعزز الاستغلال الأمثل لكافة مكونات المحصول ويحقق عوائد اقتصادية أكبر.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تواصل تصدرها على مستوى الجمهورية في زراعة بنجر السكر، حيث تبلغ المساحة المنزرعة هذا العام نحو 130 ألف فدان، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2.5 مليون طن، سكر، مشيرًا إلى استمرار أعمال توريد المحصول للمصانع حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وأوضح المهندس إبراهيم مكي أن كفرالشيخ تسهم بنحو 20% من إجمالي إنتاج السكر على مستوى الجمهورية، ما يعكس أهمية المحصول كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المزارعين وتوفير التيسيرات اللازمة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية.