رئيس جامعة كفر الشيخ: نولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الفنية والثقافية

استقبل الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، المخرج عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، والفنانة عزة لبيب، وذلك بمقر الجامعة، بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والفني ودعم المواهب الشبابية.

وخلال اللقاء، رحّب رئيس جامعة كفر الشيخ بالضيوف، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وإتاحة منصة إبداعية لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المصرية والدولية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والثقافية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وريادة راسخة في دعم الفنون والثقافة، خاصة الفنون المرتبطة بالشباب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، في ظل القيادة السياسية الحكيمة، تضع تنمية الوعي الثقافي والفني على رأس أولوياتها، لما له من دور محوري في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف الدكتور يحيى عيد، أن جامعة كفر الشيخ تسعى إلى دعم الحركة المسرحية داخل الحرم الجامعي، وتوفير كافة الإمكانات التي تُمكّن الطلاب من التعبير عن مواهبهم وصقل قدراتهم الإبداعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تؤكد على أهمية بناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته في مختلف المجالات.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على دمج الأنشطة الثقافية والفنية ضمن خططها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لما لها من دور فعّال في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب.

وأشارت إلى أن المسرح الجامعي يُعد وسيلة مهمة للتعبير عن قضايا المجتمع ومعالجتها بشكل إبداعي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على التفاعل الإيجابي مع تحديات العصر.