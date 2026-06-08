تأييد الحكم بالسجن المؤبد علي خفير خاص بتهمة قتل زوجته في بلبيس

قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وأمانة سر حاتم إمام بتأييد حكم المؤبد علي خفير خاص لاتهامه بقتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار داخل نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكشفت أوراق القضية رقم 7742 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس والمقيدة برقم 3574 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق أن المتهم "ناصر ف م س" 61 عاما ويعمل خفيرا خاصا ومقيم بحي الزهور بمدينة بلبيس قام بقتل زوجته "شاهرة ر ا" إثر خلافات عائلية بينهما.

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح زوجته حيث اعتدى عليها مستخدما سلاحين أبيضين "سكين وشاكوش" أثناء تواجدهما بمسكن الزوجية وأحدث بها إصابات متعددة أودت بحياتها بحسب ما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أحرز السلاحين الأبيضين دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية واستخدمهما في تنفيذ الجريمة وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال عدد من الشهود من بينهم والدة المجني عليها وشقيقتها.

وأكدت التحريات أن المتهم والمجني عليها نشبت بينهما خلافات أسرية وأن المتهم اعتدى عليها مستخدما السكين والشاكوش محدثا بها إصابات متعددة في أنحاء متفرقة من جسدها بقصد إزهاق روحها.

كما أثبت تقرير الصفة التشريحية تعرض المجني عليها لإصابات وجروح وطعنات متعددة بالرأس والوجه والصدر والظهر والأطراف وأن الوفاة نتجت عن الإصابات الطعنية وما أحدثته من تهتك بالقلب والرئتين ونزيف غزير.

تم التحفظ على المتهم ويعرضه علي النيابة العامة قررت احالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه.