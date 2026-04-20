محافظ كفر الشيخ: زراعة 243 ألف فدان قمح بزيادة 8 آلاف عن العام الماضي

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 243 ألفًا و458 فدانًا، بزيادة تُقدر بنحو 8 آلاف فدان عن العام الماضي، من إجمالي 553 ألف فدان هي المساحة الزراعية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن محصول القمح يمثل نحو 44% من إجمالي الرقعة المنزرعة، وتعد كفر الشيخ من أولي محافظات الجمهورية إنتاجًا للقمح، في دلالة واضحة على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن موسم الحصاد سيستمر حتى 20 مايو المقبل، مع امتداده حتى الأول من يونيو للزراعات المتأخرة، بالتوازي مع تكثيف المتابعة الميدانية وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين خلال مراحل الحصاد والتوريد، بما يضمن سرعة استلام المحصول وصرف مستحقاتهم

وكان المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أطلق صباح اليوم الاثنين، موسم حصاد القمح للعام الزراعي 2026 من إحدى الحقول بقرية نصرة بمركز كفرالشيخ، وسط أجواء من الفرحة بين المزارعين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس فخري باز وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير مركز البحوث الزراعية بسخا، والمهندس محمد الشهاوي مدير عام الإصلاح الزراعي، والمحاسب حاتم صبري مدير عام المراقبة العامة للتعاونيات، وعدد من القيادات التنفيذية.